На Харьковщине двух полицейских будут судить за вымогательство 1 тыс. долларов взятки

В Харьковской области будут судить двух старших оперуполномоченных из-за вымогательства взятки в размере 1000 долларов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

«… в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух старших оперуполномоченных одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном с информацией о том, что сотрудники полиции требуют у ее сына денежные средства за избежание уголовной ответственности по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи.

«В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, двое старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинского отдела полиции Харьковского ОП ГУНП получили от заявительницы неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США», — говорится в сообщении.

Полицейские обещали не составлять, не регистрировать и не передавать в следственное подразделение полиции материалы по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, что могло стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.