На Харьковщине несовершеннолетний и его старший брат совершили разбойное нападение

На Харьковщине двое братьев 22 и 15 лет, жители города Горловка Донецкой области, совершили разбойное нападение на 26-летнего мужчину, отобрав у него телефон.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В городе Лозовая напали на 26-летнего мужчину, ударив его тяжелым предметом по голове и отобрав у него мобильный телефон. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

В тот же день в ходе следственно-розыскных мер правоохранители установили личности нападавших и задержали их. Правонарушителями оказались двое братьев 22 и 15 лет, жители города Горловка Донецкой области, временно снимают жилье в Лозовой. Злоумышленники признались в совершении преступления и добровольно выдали вещественное доказательство — мобильный телефон.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. С санкции статьи злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.