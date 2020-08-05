На Харьковщине раскрыто масштабное разворовывание денег при строительстве сельских амбулаторий

К коррупционной схеме были причастны должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе фиктивных.

В Харьковской области правоохранители разоблачили масштабное присвоение бюджетных средств при строительстве центров первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, по данным досудебного следствия, коррупционная схема действовала с участием должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

В течение 2018-2019 годов Департамент капитального строительства Харьковской облгосадминистрации выделил в общей сложности более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий в разных районах области.

По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и задействованным субподрядным организациям.

«Вместе с тем инициированные СБУ строительно-технические и экономические экспертизы показали, что часть из этих средств была присвоена участниками афере посредством существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ. Установлено, что при сооружении только двух медицинских центров растрата бюджетных средств составила более 1 млн грн», — говорится в сообщении.

Трем руководителям подрядных фирм, задействованным в сделке, объявлено о подозрении по ч.2, 4, 5 ст.191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и по ч.2 ст.367 («служебная халатность») Уголовного кодекса.

На имущество одного из них наложен арест, еще один фигурант объявлен в розыск.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все факты хищения бюджетных средств. Проверяется причастность других должностных лиц к противоправной деятельности. // УНИАН