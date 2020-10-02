На Харьковщине сотрудник СБУ подозревается в незаконном хранении оружия и наркотиков

В Харьковской области сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который подозревается в хранении арсенала оружия и амфетамина.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику Управления СБУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат «АКС-74», более 3 тысячи патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия.

Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество — амфетамин общей массой более 12 граммов.

Таким образом, сотрудник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.