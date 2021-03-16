На Харьковщине суд лишь условно наказал вымогателя, угрожавшего убить женщину из-за вымышленного долга

В Харьковской области осудили мужчину, который под угрозами убийством требовал у женщины несуществующий долг

Потерпевшая взяла в долг 1,5 тыс. долларов, однако под давлением написала расписки на 26,8 тыс. долларов, говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области, передает Depo.Харьков.

По данным суда, обвиняемый уроженец российского города Магадан, гражданин Украины.

В сентябре 2019 года к мужчине обратилась потерпевшая и попросила в долг 1,5 тыс. долларов. При этом по требованию ростовщика женщина написала расписку, в которой указала значительно большую сумму.

После этого преступник с февраля по август 2020 года заставил женщину к написанию расписок на общую сумму 26,8 тыс. долларов, которые последняя фактически не получала. С июня по ноябрь прошлого года, понимая, что женщина получала в долг значительно меньше суммы, преступник потребовал деньги, угрожал потерпевшей убийством или телесными повреждениями, постоянно звонил женщине и тому подобное.

В том числе в начале сентября на территории пгт Золочев Харьковской области в собственном автомобиле Hyundai Tucson мужчина нанес женщине несколько ударов по голове, чтобы та вернула ему якобы задолженность сумму. Потерпевшая пообещала, что ее муж продаст дом, получивший в наследство, и отдаст 6 тыс. долларов.

18 ноября 2020 года под наблюдением правоохранителей женщина встретилась с вымогателем в городе Дергачи и передала ему указанную сумму. После передачи денег мужчину задержали, а деньги изъяли.

На суде мужчина вину признал и подтвердил обстоятельства преступления.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.