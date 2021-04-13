На Харьковщине задержали мужчину, который пять лет скрывался от наказания в России

12 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области задержали 28-летнего украинца, который находился в розыске.

Об этом Харків Times сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Мужчина шел пешком из РФ в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что полицейские подозревают его в краже (ст. 185 УК ). С июня 2020 года подозрению в совершении этого преступления он находится в розыске.

Подозреваемый выехал из Украины в РФ еще в 2015 году и надеялся, что на сегодня все обвинения в отношении него уже сняты.

Пограничники, задержавшие разыскиваемого, вызвали сотрудников Нацполиции и передали им мужчину.