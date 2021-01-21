На Харьковщине задержали украинца, который незаконно пересек границу на купленном в РФ снегоходе

Пограничники Харьковского отряда задержали 38-летнего украинца, который незаконно пересек государственную границу на снегоходе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Вечером патруль отдела «Тополя» обнаружил свежий след снегохода. Это транспортное средство незаконно пересекло границу из России. Вскоре поисковые группы обнаружили и догнали снегоход, на котором ехали двое мужчин.

Водитель-нарушитель объяснил, что снегоход приобрел на территории РФ. Чтобы ввезти транспортное средство в Украину, он решил нелегально пересечь границу. Вскоре его встретил знакомый, к которому они и решили поехать.

На нарушителей составили админпротоколы: на водителя – за незаконное пересечение государственной границы, на пассажира – за нарушение пограничного режима. Изъятый ​​снегоход передадут сотрудникам таможни для принятия дальнейшего правового решения. // Преступности.НЕТ