На Херсонщине мужчины жестоко отомстили хозяину пса, охотившегося на кур

В одном из сел Херсонской области совершено жестокое нападение на пенсионера.

В селе Верхние Торгаи Херсонской области мужчина с товарищем жестоко отомстил соседу – 62-летнему пенсионеру, за то, что соседский пес убил его трех кур.

Мужчина пил алкоголь с другом, узнал об убийстве кур от жены, и потом вместе с собутыльником пошел к соседу на «разборки», сообщил Telegram-канал «Х**вый Херсон».

По его данным, мужчины ворвались в дом соседа, и один из них начал избивать пенсионера, хотя тот не знал об убийстве кур.

«…Он, дабы защититься, схватил топор, лежавший рядом, и замахнулся на обидчика. Но в этот момент вмешался приятель нападающего и забрал топор, дважды ударив… пенсионера», – отмечается в сообщении.

Потом злоумышленники ушли, а пострадавшего увезла скорая помощь. У потерпевшего медики нашли восемь переломов ребер и лопатки. // УНИАН