На Херсонщине полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом
Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который угрожал взорвать собственный дом. У него изъяли две гранаты «РГД-5».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
Начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута сообщил, что в ходе длительных переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать гранату.
«Гражданина задержали. В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату «РГД-5», — сказал Балута.
Сейчас правоохранители проводят осмотр дома злоумышленника на предмет выявления других запрещенных предметов. Причины и детали инцидента устанавливаются.