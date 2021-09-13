На Херсонщине полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом

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Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который угрожал взорвать собственный дом. У него изъяли две гранаты «РГД-5».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом

Фото: правоохранители задержали 45-летнего мужчину (hr.npu.gov.ua)

Начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута сообщил, что в ходе длительных переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать гранату.

«Гражданина задержали. В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату «РГД-5», — сказал Балута.

В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом

hr.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители проводят осмотр дома злоумышленника на предмет выявления других запрещенных предметов. Причины и детали инцидента устанавливаются.

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