На Херсонщині бухгалтер міськради незаконно напреміював «своїх» працівників на ₴600 тис.

За процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури головному бухгалтеру однієї із міських рад повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).



За даними слідства, службова особа впродовж 2018 — 2019 років, зловживаючи наданими повноваженнями, діючи всупереч нормативно-правових актів та принципу ефективного використання фонду оплати праці, здійснила нарахування з подальшою виплатою завищених сум заохочень собі та окремим працівникам виконавчого комітету міської ради. Як наслідок, місцевому бюджету завдано збитків на понад 600 тис. грн.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Каховська окружна прокуратура