На Херсонщині членів організованої злочинної групи судитимуть за серію крадіжок на ₴850 тис.

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які, діючи у складі організованої на етнічній основі злочинної групи, вчиняли крадіжки (ч. 3, ч. 5 ст. 185 КК України).

У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2020 року на території міста Херсон та області злочинна група, організована місцевим мешканцем, вчинила п’ять крадіжок з помешкань громадян та магазинів. Викрадали переважно ювелірні вироби, цінні речі, заощадження, а також кошти з терміналів IBox. Загальна сума завданих ними збитків склала понад 850 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури