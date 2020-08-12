На Херсонщині чоловіку повідомлено про підозру в шахрайському заволодінні коштами майже на 350 тис. грн.

За процесуального керівництва прокурора Каховської місцевої прокуратури повідомлено про підозру в шахрайстві 29-річному місцевому жителю (ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розмістив на відомому сайті в Інтернет мережі оголошення про виготовлення на замовлення та продаж сільськогосподарських грядкоутворювачів, плівкоукладчиків, борон та іншого інвентарю. Хоча насправді не мав намірів виконувати такі роботи.

На цей час слідством встановлено 14 потерпілих осіб, які переказали зловмиснику кошти за виготовлення та придбання вказаного обладнання, на загальну суму майже 350 тисяч гривень.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Окрім того, з метою забезпечення стягнення завданих злочином збитків, судом накладено арешт на квартиру, яка перебуває у його власності.

Досудове розслідування триває.

Каховська місцева прокуратура