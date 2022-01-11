На Херсонщині депутату повідомили про нову підозру в привласненні бюджетних коштів, загальна сума яких вже перевищила ₴10 мільйонів 

Нагадаємо, що слідчим управлінням поліції Херсонщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету одного з селищ. Підозрюваними є колишній селищний голова, а нині – депутат однієї з міських рад, двоє приватних підприємців та інженер технагляду. Наразі усім інкримінують скоєння злочинів у складі організованої групи.

За словами керівника відділу детективів обласного управління поліції Ігора Дем’янюка, слідчі встановили, що фігуранти розробили схему та привласнювали бюджетні гроші під час проведення ремонтних робіт проїжджої частини вулиць населених пунктів, які підпорядковуються селищній раді.

Вчора, 10 січня, ексголові селищної ради повідомили про нову підозру в скоєнні злочину в складі організованої групи, якій нині інкримінують 57 епізодів. За висновками фахівців із судових будівельно – технічних експертиз, наразі порушення виявлені в ремонті 18 дорожніх ділянок. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить понад 10 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Слідством перевіряються інші факти протиправної діяльності колишнього посадовця.

Відділ комунікації поліції Херсонської області