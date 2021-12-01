На Херсонщині директор товариства заволодів коштами, призначеними на ліквідацію підтоплення ґрунтовими водами дворів, – 

Каховською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 86 тис. грн шляхом службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2020 року обвинувачений відповідно до договору виконував будівельні роботи з ліквідації підтоплення ґрунтовими водами дворів у смт Велика Лепетиха. Не виконавши у повному обсязі взятих зобов’язань, зловмисник вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, заволодівши у такий спосіб бюджетними коштами на вищевказану суму.



Наразі розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Великолепетиського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Каховська окружна прокуратура