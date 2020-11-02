На Херсонщині патрульного поліцейського викрили на збуті наркотиків

Протиправну діяльність працівника патрульної поліції Херсонщини викрили оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції. Фігуранта затримали на збуті наркотиків у Миколаївській області.

Херсонським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено інформацію про 28-річного лейтенанта патрульної поліції, який розповсюджував наркотики серед мешканців Херсонської та сусідніх областей.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаїв, під процесуальним керівництвом прокуратури області, розпочали кримінальне провадження.

Працівники УДВБ НПУ, ДБР, Управління СБУ в АР Крим та місті Севастополі, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції в Херсонській області, затримали поліцейського на збуті амфетаміну в одному з розважальних закладів Миколаєва.

Наразі фігуранту готується вручення підозри за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна – покарання, яке загрожує патрульному. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України