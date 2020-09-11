На Херсонщині поліцейські вилучили у двох наркоділків канабіс на 2 мільйони гривень

В Херсоні працівники Управління стратегічних розслідувань викрили двох «наркоплантаторів», які налагодили вирощування конопель з метою подальшого збуту.

Працівники Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно зі слідчими управління обласного главку поліції затримали двох херсонців віком 20 та 49 років, які вирощували марихуану елітних сортів.

Для вирощування наркорослин зловмисники використовували спеціальні добрива та крапельне зрошення. За місцями проживання фігурантів оперативники провели 10 обшуків, під час яких вилучили 70 кущів конопель. Деякі рослини були заввишки майже 3 метри. Крім того, поліцейські вилучили 5 кг готової до збуту марихуани.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Наразі суд обрав зловмисникам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області