На Херсонщині поліцейські затримали торговця зброєю (фото)

Оперативникам управління карного розшуку обласного главку поліції стало відомо, що житель Бериславського району шукає покупця на споряджений гранатомет та бойову ручну гранату. В ході реалізації оперативних заходів поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Працівникам управління карного розшуку надійшла інформація, що 37-річний житель смт Нововоронцовка шукає покупця на боєприпаси, а саме ручний — протитанковий гранатомет та ручну гранату. За даною інформацією слідчим управлінням обласного главку поліції було розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Як розповів начальник відділу протидії групової злочинності Сергій Глігач, в рамках досудового розслідування оперативники налагодили із продавцем зв’язок та домовилися про ціну. Бойову протипіхотну наступальну осколкову ручну гранату (РГД-5) із запалом раніше судимий за майнові та наркозлочини громадянин погодився продати за 500 гривень, а гранатомет РПГ-26 – за 2 тисячі гривень.

Вчора, 24 червня, на околиці Нововоронцовки відбулася контрольна закупівля. Протиправні дії правопорушника були належним чином задокументовані, а боєприпаси вилучені.

Продавець був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений в умови Херсонського ізолятора тимчасового тримання. Зі слів затриманого, небезпечні предмети він знайшов за селищем кілька місяців тому. Вилучені боєприпаси направлені на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Триває досудове розслідування. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області