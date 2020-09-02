На Херсонщині поліцейські затримали угруповання за збут наркотиків на морському узбережжі

У Скадовську поліція викрила злочинне угруповання, яке займалося збутом особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів відпочивальникам морського узбережжя та місцевим мешканцям. Встановлено, що щомісячно зловмисники отримували від продажу наркотичних засобів близько 300 тисяч гривень.

Працівники слідчого управління поліції Херсонщини під процесуальним керівництвом прокуратури області перекрили канал збуту психотропної речовини PVP та марихуани на морському узбережжі Скадовського району. Один з учасників групи був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За словами заступника начальника обласного главку поліції Миколи Вербицького, до складу групи входили четверо чоловіків, віком від 25 до 40 років. Наркоділки налагодили канал збуту через Інтернет-месенджери та деякі замовлення передавали при особистих зустрічах. Чоловіки приймали замовлення, пакували дрібні дози та робили закладки у м. Скадовськ та прилеглих до узбережжя населених пунктах.

Під час проведення обшуку були вилучені марихуана та гроші, отримані злочинним шляхом. Встановлено, що зловмисники отримували від продажу наркотичних засобів щомісячно близько 300 тисяч гривень.

Один з активних учасників групи наразі затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування встановлюється шляхи отримання заборонених речовин. Операція затримання пройшла за оперативним супроводом СБУ в Херсонській області.

Відділ комунікації поліції Херсонської області