На Херсонщині поліція підозрює чоловіка в спричиненні смертельних тілесних ушкоджень 75-річній матері

Кілька днів тому в Генічеську районну лікарню з тілесними ушкодженнями госпіталізували 75-річну жительку одного з сіл Генічеської територіальної громади. Вчора від отриманих травм вона померла. Слідчими та оперативниками територіального підрозділу поліції встановлено, що тілесні ушкодження жінці спричинив за місцем мешкання її 42-річний син.

Як встановили правоохоронці, кілька днів тому в чоловіка із ненькою виник конфлікт, в ході якого син відлупцював матір.

Побита жінка два дні не виходила з дому і односельці за її адресою викликали «швидку допомогу». Жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення, однак вчора пенсіонерка померла. Суд-мед експерти встановили, що в потерпілої стався крововилив у мозок у зв’язку з отриманою закритою черепно-мозковою травмою.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Сьогодні, 6 жовтня, сину потерпілої оголошено підозру у вчиненні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області