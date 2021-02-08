На Херсонщині поліція затримала нетверезого водія, який скоїв смертельну ДТП (фото)

07 лютого о 03:32 год. до чергової частини Високопільського відділення поліції надійшло повідомлення, що поблизу с. Іванівка на об’їзній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В результаті наїзду на електроопору автомобілю «ВАЗ 2109» його пасажир загинув на місці події, ще одну пасажирку госпіталізували в районну лікарню.

На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «ВАЗ 2109», рухаючись до с. Архангельське, вирішив скоротити шлях та направився по недобудованій об’їзній дорозі поблизу с. Іванівка. Не дотримавшись безпечної швидкості руху, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на бетонну електроопору. В автомобілі знаходилось чотири особи з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

В результаті ДТП 36-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Ще одну 26-річну пасажирку з травмами доставили до лікарні. Наразі її стан здоров’я задовільний. 33-річний водій та ще один пасажир тілесні ушкодження не отримали. Крім того, чоловік перебував за кермом у нетверезому стані. Алкотестер «Драгер» зафіксував в організмі водія більше одного проміле алкоголю, що в 5 разів перевищує максимально допустиму норму.

Начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський розповів, що за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водій затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті чого настала смерть потерпілого, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Встановлюються всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Херсонської області