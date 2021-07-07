На Херсонщині посадовця управління Державної судової адміністрації підозрюють у розтраті понад ₴700 тис.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував схему закупівель комп’ютерного обладнання за державні кошти за значно завищеними цінами. З метою уникнення процедури відкритих торгів, як того вимагає закон, він уклав з «потрібним» постачальником дев’ять допорогових договорів. Такі дії призвели до розтрати бюджетних коштів на понад 700 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Заходи з викриття проводилися співробітниками Головного управління СБУ в АР Крим спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури