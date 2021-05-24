На Херсонщині СБУ викрила на хабарі поліцейського та співробітника військової служби правопорядку
Встановлено, що зловмисники налагодили системний механізм вимагання неправомірної вигоди за непритягнення військовослужбовців ЗСУ до адміністративної відповідальності.
Правоохоронці задокументували факт вимагання коштів та затримали обох фігурантів «на гарячому» під час отримання хабара у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Правоохоронці також перевіряють причетність інших осіб до злочину.
Обом хабарникам оголошено про підозру.
Заходи з викриття протиправної схеми проводились співробітниками Управління СБУ в Херсонській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у м. Мелітополі за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
Управління СБ України в Херсонській областіTweet