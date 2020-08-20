На Херсонщині у 18-річного хлопця вилучили 30 кг небезпечного реактивного палива

Вчора, 19 серпня, в домоволодінні 18-річного жителя одного з населених пунктів Голопристанського району поліцейські вилучили 30 кг твердого реактивного палива. Молодик назбирав небезпечну хімічну речовину на військовому полігоні і хотів продати.

Працівники Голопристанського відділення поліції провели санкціонований обшук в будинку місцевої жительки. Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли хімічну речовину, схожу на тверде ракетне паливо. Жінка пояснила, що на полігоні біля військової частини речовину назбирав її 18-річний син.

На місце події були викликані спеціалісти вибухотехніки обласного главку поліції. Під час огляду знахідки поліцейські встановили, що речовина має сліди хімічного перетворення від зовнішніх факторів, тому вважається особливо небезпечною та підлягає знищенню.

Наразі небезпечну речовину вилучено після проведення експертизи вона буде знищена.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області