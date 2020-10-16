На Херсонщині убивця діда сказав, що на їх будинок напали невідомі і зарізали пенсіонера

Злочин стався у квітні цього року в місті Олешки, Херсонської області. Вночі в поліцію звернулась місцева мешканка. Жінка розповіла, що їй зателефонували сусіди її родича та повідомили, що чоловіка вбили.

За підозрою у причетності до вбивства пенсіонера поліцейські затримали його 20-річного онука. Наразі суд обрав кривднику покарання і відправив його за грати.

Для того, щоб приховати злочин, підозрюваний близько третьої ночі прибіг до сусіда та повідомив, що на їх будинок напали невідомі і вбили діда. А йому вдалось сховатись у ванній, через що він залишився живий.

Цю ж саму історію про розбійний напад хлопець повідомив і правоохоронцям. Але під час огляду місця злочину поліцейські звернули увагу, що кімната ретельно прибрана. Проте, всі докази юнаку приховати не вдалось. На одязі онука оперативники помітили сліди крові. Тоді в ході більш детального опитування хлопець зізнався, що між ним та дідусем раптово виник конфлікт, після чого онук схопив зі столу ніж та спричинив пенсіонеру більше десяти ударів.

Суд визнав юнака винним у інкримінованому йому злочині та обрав покарання у вигляді 8 років та 6 місяців за ґратами. // Вартові еспресо