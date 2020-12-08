На Херсонщині викрили у хабарництві заступника начальника управління податкової служби

3 000 доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав посадовець від підприємця за неперешкоджання його роботі.

У понеділок, 7 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Нацполіції, працівники територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, спільно з внутрішньою безпекою фіскальної служби області викрили протиправну діяльність податківця.

Заступник начальника управління — начальник відділу податкової служби у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі обіцяв підприємцеві лише при умові надання йому 3 000 доларів США «винагороди» ухвалити позитивне рішення про зняття підприємства з групи «ризикованих» та розблокування податкових декларацій.

Одразу після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України