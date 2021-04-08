На Херсонщині викрили зловмисників, які ошукали громадян, видаючи себе за працівників банку

Фігуранти діяли за схемою «надійшов платіж від юридичної особи». Таким чином вони привласнили понад пів мільйона гривень.

Групу зловмисників викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно зі слідчими Херсонського районного управління поліції.

Двоє фігурантів на інтернет-платформах шукали оголошення про продаж товарів. Вони телефонували продавцям, імітуючи бажання здійснити покупку, і запевняли, що вже здійснили оплату.

За деякий час зловмисники знов телефонували продавцям, видаючи себе за працівників банку. Громадянам повідомляли, що на їхню картку нібито надійшов переказ від юридичної особи, однак за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки заблоковано.

Потерпілі виконували рекомендації зловмисників для «розблокування банківської картки». Однак у результаті – гроші з банківських рахунків громадян зникали.

Діяли фігуранти, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях України. Обготівковувати гроші їм допомагала мешканка Херсона. Встановлено, що у такий спосіб вони ошукали громадян на понад пів мільйона гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська окружна прокуратура.

Кіберполіція нагадує громадянам: не повідомляйте нікому дані банківських карток та коди з SMS від банку або мобільного оператору, адже навіть працівники цих установ ніколи не запитують таку інформацію.

Департамент кіберполіції Національної поліції України