На Херсонщині виявили браконьєрів з незаконним уловом на 1,5 мільйони гривень (фото)

Вчора, 3 лютого, поліцейські на воді Херсонщини провели відпрацювання акваторії Чорного моря. Під час рейду правоохоронці виявили два факти браконьєрського вилову водних біоресурсів, в тому числі червонокнижних видів риб. Відтепер причетним до скоєння цього кримінального проступку може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років.

Як розповів начальник водної поліції Херсонщини Максим Жарков, рейд проводився на території Національного природного парку «Джарилгацький». Інспектори помітили, що до берега підійшов промисловий човен «Дніпро», на борту якого знаходились двоє чоловіків.

Громадяни стали вивантажувати на землю мішки. Як з’ясувалося, в 4 мішках знаходилися червонокнижні види риб.

Загалом поліцейські виявили 8 білуг, одну севрюгу, 4 осетри російських, 9 крабів трав’яних та 2 чорноморських калкани. Завдана природному середовищу шкода оцінюється в суму 1 мільйон 625 тисяч гривень.

Правопорушниками виявилися двоє мешканців с. Красне. Одному з них 21 рік, інший на 10 років старше.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». За скоєння цього кримінального проступку передбачене покарання у виді штрафу в сумі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Також цього ж дня водні поліцейські виявили 36 ятерів, в які впіймалися близько 40 тисяч креветок, 700 бичків та 20 екземплярів риби-голки. Водні біоресурси в живому вигляді були повернуті назад в природнє середовище. Тим самим попереджені збитки на суму майже 90 тисяч гривень. Поліцейські встановлюють власників незаконних знарядь лову для притягнення їх до відповідальності.

Поліція Херсонської області