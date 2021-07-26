На Херсонщині виявлено плантацію конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень (фото, відео)

Оперативники карного розшуку поліції Херсонщини на території Чаплинської територіальної громади виявили посів конопель площею один гектар. Наркоплантація ретельно доглядалася та охоронялася. Наразі в умовах ізолятора тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетної до вирощування наркорослин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України. Нині тривають необхідні слідчі заходи.

Оперативники разом із працівниками слідчого управління обласного главку поліції за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення викрили групу осіб, які причетні до вирощування коноплі у великій кількості. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34700 кущів нарковмісних рослин.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур’янів.

З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські затримали чотирьох громадян, віком від 26 до 57 років, які обгрунтовано підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин, які оцінюються в суму понад 300 мільйонів гривень. Наразі підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Нині в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, продовжуються необхідні слідчо-розшукові заходи. Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області