На Херсонщині водій-поліцейський порушив правила, а потім розстріляв двох чоловіків

У Херсонській області 12 червня близько 11:00 поблизу села Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса — Мелітополь і Чаплинка — Нова Каховка ледь не сталася аварія.

Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти Каховка.Інфо.

Так, автомобіль, що виїжджав з боку Цукур в сторону Коробків, не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію і намагався втекти з місця події.

Порушника наздогнав водій, що дивом не постраждав, але замість вибачень в нього відкрили вогонь з травматичної зброї. Одного чоловіка поранили в ногу, а другого в живіт. Стріляв у чоловіків Павло Заєць — старший інспектор з особливих із Дніпропетровської області.

Обидва постраждалих учасники АТО, поліцейський до речі теж. В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті перелякалися. Чоловіків доставили в лікарню, де одного з них прооперували.

На місце події прибули полицейські, оперуповноважені внутрішньої безпеки і слідчі ГБР, які прийняли заяви про злочин і провели необхідні слідчі дії.

Станом на момент публікації статті, офіційної інформації щодо цього інциденту немає. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»