На Херсонщині водні поліцейські виявили браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби

Працівники відділення поліції в порту «Херсон» під час відпрацювання території Національного природнього парку «Нижньодніпровський» в акваторії р. Дніпро виявили браконьєрів, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову. Загальна вага виловленої риби становить понад 700 кг. За попередніми підрахунками, порушники завдали збитків природньому середовищу на 67 тисяч гривень.

Як розповів начальник відділення поліції в порту «Херсон» Максим Жарков, поліцейські патрулювали акваторію Голопристанського району. Поблизу с. Забарине інспектори помітили човен з трьома чоловіками на борту. Під’їхавши ближче до човна, працівники поліції побачили, що громадяни здійснюють вилов риби незаконними знаряддями лову.

Правопорушники назвались промисловими рибалками, але в їх документах правоохоронці виявили кілька грубих порушень ведення рибного промислу. На всіх сітках не було жодної бірки, які підтверджують законність вилову. Двигун, встановлений на човні, був набагато потужнішим, ніж зазначено в наявних документах. Крім того, у судноводія була відсутня категорія на право керування таким водним транспортом. Також поліцейські встановили, що журнал обліку виловлених водних біоресурсів не ведеться з початку жовтня поточного року, що свідчить про систематичне укриття вилову.

У правопорушників поліцейські вилучили 48 мисинових сіток загальною довжиною 3600 метрів. В незаконних знаряддях лову було понад 700 кг риби різних видів, а саме: карась сріблястий, лящ, білий амур, судак, окунь, короп та щука. За попередніми даними, своїми діями порушники завдали збитків природньому середовищу на 67 тисяч гривень.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Голопристанського відділення поліції. За вказаним фактом наразі відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області