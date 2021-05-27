На Херсонщині за вбивство матері чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі

Прокурорами Каховської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення та доведено в суді вину 39-річного мешканця Генічеського району у вчиненні умисного вбивства матері.

Установлено, що у 2019 році обвинувачений разом із співмешканкою декілька днів поспіль святкували 8 березня та вживали алкогольні напої в гостях у товариша.

Після тривалого вживання оковитої співмешканці повернулись додому, де між ними виник конфлікт, жінка, не бажаючи сваритися, пішла з дому. Проте розлючений чоловік вимістив обурення на власній матері, завдавши їй численні удари, від яких старенька померла на місці.

Вироком Новокаховського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Каховська окружна прокуратура