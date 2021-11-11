На Херсонщині затримали 65-річного жителя Кочубеївської ОТГ, який вдарив ножем квартиранта

9 листопада, близько 9-ї години ранку до чергової частини відділення поліції №1 (смт Високопілля) Бериславського районного відділу поліції зателефонував 29-річний мешканець с. Заградівка Кочубеївської територіальної громади. Він розповів, що отримав ножове поранення від 65-річного чоловіка, у якого заявник винаймав житло. Правоохоронці встановили місцезнаходження нападника та затримали його.

Як повідомив начальник місцевого відділення поліції Сергій Курділов, під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції з’ясувала, що раніше не судимий пенсіонер у своєму домоволодінні в ході сварки здійснив удар кухонним ножем в область живота квартиранту. Постраждалого госпіталізували до хірургічного відділення Великоолександрівської центральної лікарні. Загрози його життю немає.

За фактом нанесення ножового поранення розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині йому оголошено підозру за вказаною статтею. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області