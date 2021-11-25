На Херсонщині затримали іноземців, які здійснили розбійний напад на жінку

До поліції Херсонської області надійшло повідомлення про те, що два зловмисника в «балаклавах», проникли до будинку 72-річної пенсіонерки, нанесли тілесні ушкодження та заволоділи золотими виробами, мобільним телефоном.

Пенсіонерку госпіталізованодо лікарні з численними забоями, переломами ребра та щелепи.

Після декількох годин безперервного переслідування оперативники управління карного розшуку та районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області встановили та затримали двох 28-річних громадян Республіки Молдова.

Під час обшуку за місцями мешкання зловмисників виявлено та вилучено ряд речових доказів. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // Вартові еспресо