На Херсонщині затримали покидька за нанесення тілесних ушкоджень 86-річній бабусі

Вчора у лікарню м.Гола Пристань з тілесними ушкодженнями госпіталізували 86-річну жительку одного з сіл. Нині жінка перебуває у тяжкому стані в реанімаційному відділені лікарні.

В поліцію зателефонувала жителька села і повідомила, що в будинку виявила побитою свою літню сусідку.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Під підозру одразу потрапив 31-річний онук потерпілої.

Як повідомили поліцейським жителі села, між чоловіком та його бабусею постійно виникали конфлікти. Того дня сусідка теж чула сварку та крики. Коли пішла перевірити бабусю, то виявила її зі слідами побиття. Після чого жінка викликала поліцію.

Підозрюваного затримали упродовж години. Попередньо встановлено, що потерпіла хворіла і онук доглядав за нею. Зі слів чоловіка, він не витримав навантаження по догляду за хворою, в результаті чого побив бабусю.

Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області