На Херсонщині затримали розбійників, які вчинили напад на будинок пенсіонерів

Під час спільної операції співробітники управління карного розшуку поліції Херсонщини спільно з колегами з поліції Запоріжжя за оперативної підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення двох областей затримали трьох зловмисників, причетних до розбійного нападу на будинок пенсіонерів.

Вчора, близько 22:50, в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення від 65-річного мешканця Генічеської територіальної громади. З його слів, група невідомих чоловіків у масках ввірвались до нього у двір, побили його та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з дому гроші, золото та цінні речі. На місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Генічеського районного відділу поліції та працівники карного розшуку ГУНП в Херсонській області.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що близько 21:20 зловмисники перелізли через паркан у подвір’я потерпілого, нанесли пенсіонеру кілька ударів по голові та тулубу, повалили на землю, після чого затягнули чоловіка в будинок, де зв’язали разом із дружиною та дев’ятирічною онукою. Далі нападники одягли поліетиленовий пакет на голову господаря та, погрожуючи фізичною розправою, вимагали зізнатися де зберігаються гроші та цінні речі. Налякані пенсіонери розповіли зловмисникам де ховають ключ від сейфа.

З будинку пенсіонерів фігуранти забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор, після чого втекли, залишивши господарів зв’язаними.

За словами начальника управління карного розшуку поліції Херсонщини Дениса Карімова, оперативники встановили, що до вказаного злочину причетні мешканці Мелітополя. Спільними зусиллями з колегами із Запоріжжя упродовж кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони мешканці Запорізької області віком 37 та 38 років. У нападників вилучили крадені речі пенсіонерів.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі слідством готуються матеріали для оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Biддiл кoмунiкaцiї пoлiцiї Xepcoнcькoї oблacтi