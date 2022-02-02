На Херсонщині завершено розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів із «ковідного фонду»

Слідчі відділення №2 Херсонського районного управління поліції (м. Олешки) під процесуальним керівництвом Олешківської окружної прокуратури та за оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави поліції Херсонщини завершили досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом розкрадання бюджетних коштів у медзакладі.

Правоохоронці встановили, що керівник однієї з лікарень налагодив схему розкрадання бюджетних коштів, привласнивши близько 216 тисяч гривень із «ковідного фонду».

В ході розслідування поліцейські з’ясували, що керівник медзакладу видав наказ про виплату бюджетних коштів із «ковідного фонду» працівникам, які жодним чином не були залучені до роботи з хворими на «COVID-19».

Нині досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт затверджений прокуратурою та направлений на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Херсонської області