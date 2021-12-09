На Херсонщині жінку засуджено до 8 років позбавлення волі за вбивство колишнього співмешканця

За публічного обвинувачення прокурорів Олешківської окружної прокуратури мешканку м. Берислава Херсонської області засуджено за умисне вбивство колишнього співмешканця (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Прокурорами в суді доведено, що у липні 2018 року нетвереза жінка шість разів вдарила чоловіка ножем у груди. Отримавши поранення, несумісні з життям, потерпілий помер. У ході судового розгляду встановлено, що інцидент стався через будинок, у якому колись проживала пара. Чоловік не бажав залишати помешкання і через це між ними нерідко виникали сварки.

У суді обвинувачена не визнавала своєї вини в інкримінованому їй злочині, однак Цюрупинський районний суд погодився з доводами прокурора і засудив жінку.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури