На Херсонщині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яку розшукували з 7 березня
Четверту добу поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки жительки с. Щасливе Марії Борисової.
Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини, повідомляє Поліція Херсонської області.
Як повідомила сайту «Сьогодні» речник поліції Херсонській області Тетяна Пшонь, тіло дитини було в мішку.
«Її тіло було виявлено в покинутому приміщенні без даху. Був виявлений поліетиленовий мішок, у якому був труп дівчинки», – сказала Тетяна Пшонь.
Наразі встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.
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