На Херсонщині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яку розшукували з 7 березня

Четверту добу поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки жительки с. Щасливе Марії Борисової.

Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини, повідомляє Поліція Херсонської області.

Як повідомила сайту «Сьогодні» речник поліції Херсонській області Тетяна Пшонь, тіло дитини було в мішку.

«Її тіло було виявлено в покинутому приміщенні без даху. Був виявлений поліетиленовий мішок, у якому був труп дівчинки», – сказала Тетяна Пшонь.

Наразі встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.