На Херсонщині двом зловмисникам повідомили про підозру в зґвалтуванні 69-річної жінки

Подія сталася днями в одному з населених пунктів Бериславського району. Поліцейські оперативно затримали підозрюваних у вчиненні злочину. Нині вони заарештовані та перебувають в умовах слідчого ізолятора.

Нещодавно вранці в поліцію зателефонував житель Бериславського району. Чоловік повідомив, що напередодні пізно ввечері був побитий, а також нападники зґвалтували його 69-річну співмешканку. За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів керівник підрозділу поліції з обслуговування даної територіальної громади Олексій Суховецький, заявник розповів поліцейським, що майже опівночі на подвір’я його домоволодіння зайшли троє чоловіків із прикритими обличчями. Вони перебували в нетверезому стані та безпідставно почали одразу бити господаря. На допомогу вибігла співмешканка. Однак нападники заштовхали цивільне подружжя в будинок, де продовжили бити чоловіка. Згодом двоє із зловмисників відвели жінку в іншу кімнату та згвалтували. Після цього нападники втекли у невідомому напрямку.

Поліцейські провели подвірний обхід, поспілкувалися з сусідами та встановили, що того ж вечора нетвереза кампанія побила ще двох чоловіків, що живуть неподалік від подружжя. За отриманими деякими характерними рисами поведінки, властивими для одного з нападників, його особу швидко встановили. Правоохоронці виявили 28-річного місцевого жителя вдома. Згодом були встановлені особи його двох «товаришів» – теж мешканці цього ж села, віком 30 та 31 рік.

В ході проведення за процесуального керівництва окружної прокуратури необхідних слідчих дій працівники слідчого відділення Бериславського відділу поліції зібрали достатньо доказів для повідомлення підозри усім трьом у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» (передбачене покарання в виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років). Також меншому та старшому із нападників повідомлено про підозру в груповому згвалтуванні (ч.3 ст.152 ККУ), за що передбачене покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Нині цим двом обраний запобіжний захід в виді тримання під вартою, третій перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області