на херсонщині поліцейські розкрили вбивство жінки, скоєне пів року тому

В червні цього року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вбивство 28-річної жительки одного з населених пунктів Дар’ївської територіальної громади Херсонського району. На той час село перебувало під тимчасовою окупацією військ рф. Враховуючи обставини, слідчим управлінням поліції Херсонщини в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Наразі злочин розкритий та особа зловмисника встановлена. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Інформація про злочин надійшла від місцевого мешканця 20 червня. Він розповів диспетчеру «102», що останню добу не бачить свою односельчанку. Чоловік зайшов до неї в будинок і виявив жінку мертвою зі слідами насильницької смерті.

Одразу після деокупації та розмінування під’їзних шляхів на місце події вихала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд місця події та відтворили обставини вбивства.

Розкриттям злочину займалися досвідчені співробітники Управління карного розшуку поліції Херсонщини, представники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що злочин скоїли не військові рф. Тож оперативники почали відпрацьовувати місцевих жителів, які на той час залишалися в селі. В результаті правоохоронці встановили кілька громадян, які не мали алібі на момент вчинення вбивства.

В ході проведення тестування на поліграфі правоохоронці встановили імовірну причетність до вбивства одного з чоловіків. Під час подальшого спілкування з поліцейськими він зізнався, що того дня перебував у нетверезому стані і проник у будинок молодої жінки, зґвалтував її та вбив.

Як розповів начальник Управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Каримов, 35-річний зловмисник уже неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він – уродженець Луганської області. Кілька років тому приїхав у село на сезонні роботи і залишився в населеному пункті.

Вчора, 14 грудня, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили чоловікові про підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області