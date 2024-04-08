На Херсонщині посадовців тилового забезпечення викрито на закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру двом керівникам продовольчої служби відділу тилового забезпечення прикордонного загону на Херсонщині, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами.

Один із них – начальник продовольчої служби частини уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тисяч гривень. Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару.

Його попередник на цій посаді уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну.

Вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків у понад 402 тисячі гривень.

ДБР викрило факти закупівлі харчових продуктів для військової частини за завищеними цінами та повідомило про підозри посадовцям, які очолювали продовольчу службу тилового забезпечення прикордонного закону.