На Херсонщині російські окупанти вдруге викрали журналістку Жанну Кисельову

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські окупанти вдруге викрали місцеву журналістку, редакторку газети «Каховська зоря» Жанну Кисельову.

Про це повідомила пресслужба Каховської міської військової адміністрації.

За даними відомства, її викрали 27 червня із власної квартири. Наразі місцезнаходження журналістки не відомо.

Нагадаємо, вперше Жанну Кисельову викрали 19 вересня з власної квартири у центрі міста. 3 жовтня з повідомлення Каховської міської територіальної громади стало відомо, що російські окупанти відпустили журналістку.

Вона багато років очолювала району газету «Каховська зоря», боролася за її роздержавлення. У 2020 році Жанна Кисельова була обрана депутаткою Каховської міської ради. // «Детектора медіа»