На Херсонщині судитимуть державного зрадника, причетного до вбивства 7 цивільних громадян

У квітні минулого року на території тимчасово окупованого с. Правдине Білозерської територіальної громади військові армії рф стратили 6 чоловіків та неповнолітню дівчину.

Під час документування воєнних злочинів армії рф поліцейські від жителів деокупованого с. Правдине дізналися, що вночі з 11 на 12 квітня 2022 року військові рф в одному з будинків населеного пункту скоїли вбивство 7 цивільних громадян – 6 чоловіків та неповнолітньої дівчини. Проведеними після ексгумації тіл загиблих експертизами було встановлено, що двох потерпілих окупанти розстріляли, інші п’ятеро загинули внаслідок підриву боєприпасу.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, проведення досудового розслідування злочину було доручене працівникам відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини. Оперативне супроводження здійснювали співробітники управління карного розшуку, управління оперативно-технічних заходів та кіберполіції. Під час слідчо-розшукових заходів поліцейські, в тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку, встановили особу одного з причетних до злочину окупантів.

Ним виявився командир підрозділу морської піхоти чорноморського флоту російської армії. Зловмисник народився в 1991 році, проживав на території АР Крим. Під час проведення анексії півострова фігурант перейшов на бік окупантів та вступив до збройних сил рф. Після повномасштабного нападу росії на Україну військовий підрозділ під командуванням зловмисника контролював ситуацію на тимчасово окупованих територіях населених пунктів Правдине та Миролюбівка Білозерської територіальної громади. Тут фігурант організовував заходи щодо придушення проукраїнських настроїв у місцевого населення, становлення роботи незаконних органів окупаційної влади.

Зловмиснику було оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Нині слідчі завершили досудове розслідування та за погодженням з обласною прокуратурою скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Обвинуваченому загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області