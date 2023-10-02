На Херсонщині судитимуть експрацівника морпорту, який забезпечував будівництво понтонної переправи для окупантів

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника служби морської безпеки ДП Херсонської філії «Адміністрація морських портів України» за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством установлено, що у липні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона обвинувачений співпрацював з ворогом. Чоловік обійняв псевдопосаду «заместителя директора по безопасности» у незаконно створеному ГУП «Херсонский морской торговый порт».

Він організовував контроль пропускного режиму, надав доступ до систем відеоспостереження території та акваторії річки Дніпро, агітував співробітників та мешканців до співпраці з окупантами.

Також чоловік здійснював контроль за доставленням металу на територію порту, контролював строки будівництва та підготовки барж для понтонної переправи.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури