На Херсонщині викрито 21 громадянина, які співпрацювали з окупантами

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 21 громадянину України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою РФ. Вони зайняли посади в незаконному правоохоронному органі – «Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области».

На цих псевдопосадах вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території в Херсонській області.

До цього 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Правоохоронці продовжують встановлювати та викривати осіб, які співпрацювали з окупаційною владою РФ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора