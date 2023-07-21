На Херсонщині викрито «чорного» зброяра, який хотів продавати «трофейну» зброю рашистів криміналітету

Контррозвідка Служби безпеки запобігла незаконній торгівлі зброєю на прифронтових територіях Херсонської області.

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій частині регіону затримано ділка, що намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій.

Серед вилученого у зловмисника – російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів.

Встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих.

За наявними даними, зловмисник намагався вийти на представників криміналітету і запропонувати їм «товар».

Втім, співробітники СБУ та Національної поліції своєчасно викрили його злочинні наміри і заблокували нелегальний продаж озброєнь поблизу лінії південного фронту.

За даними слідства, організатором незаконного бізнесу є мешканець селища Українка Бериславського району на Херсонщині.

Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у спеціальному схроні, який облаштував на території власного домоволодіння.

Під час огляду схованки співробітники Служби безпеки вилучили:

російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;

ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;

російську реактивну штурмову гранату «Таволга-2»;

2 танкових снаряди;

5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;

протитанкову міну;

4 постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;

майже 400 набоїв різного калібру;

14 кг артилерійського пороху;

запчастини до боєприпасів.

Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури.

Служба безпеки України