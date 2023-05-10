На Херсонщині затримали торговця зброєю і боєприпасами, залишеними російськими окупантами (фото)

Оперативники управління карного розшуку поліції Херсонщини затримали торговця зброєю. Зловмисник збував гранати та автоматичну зброю, залишену військовими рф на деокупованій території. Нині чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне зловмиснику може загрожувати 7 років позбавлення волі.

Під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території смт Високопілля оперативникам стало відомо, що 49-річний чоловік збуває зброю та боєприпаси.

Поліцейські з’ясували, що житель Бериславського району, який тимчасово мешкає у Високопільській громаді, спеціально відшукує місця розташування колишніх позицій армії рф, знаходить там зброю, вибухові пристрої і боєприпаси. Знайдену зброю він переховував у різних замаскованих місцях, після чого збував зацікавленим особам.

Як розповів заступник начальника обласного главку поліції Херсонщини Олександр Лиманець, під час оперативних заходів працівниками управління карного розшуку задокументовано збут кулемета Калашнікова (ПКМ–74) та набоїв до нього. Також чоловік продав російську реактивну гранату – РМГ 56 «Занос». За місцем проживання фігуранта поліцейські провели обшуки. У зловмисника виявили та вилучили 3 гранати Ф-1, 4 гранати РГД-5, 7 запалів до них та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Громадянина затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» ККУ. Нині проводяться необхідні слідчі дії та низка експертиз. За незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області