На Херсонщині затримали трьох чоловіків, які працювали на окупантів

Під час тимчасової окупації Херсонської області чоловіки погодились проходити службу у незаконно створених правоохоронних відомствах під ворожим прапором. За колабораційну діяльність їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та Херсонського управління ДВБ Нацполіції встановили та затримали чергових колаборантів, які вирішили побудувати кар’єру під патронатом окупантів.

Так, встановлено двох осіб, які під час окупації добровільно влаштувались на службу до нелегітимного «управлєнія службі ісполнєнія наказаній по Херсонской області». Прислужниками росіян виявились батько з сином, які працювали молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки «Сєвєрной ісправітєльной колоніі №90». Перебіжники здійснювали контроль за дотриманням режиму утримання ув’язнених на території незаконної установи.

Ще один чоловік – колишній правоохоронець – пішов на службу до мвд «рф» в Херсонській області. Там він отримав посаду старшого оперуповноваженого по особливо важливим справам та звання старшого лейтенанта місцевої поліції.

Після деокупації частини області перебіжники залишились на підконтрольній Україні території, сподіваючись, що зможуть сховатися і не нести відповідальності за вчинене.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів та оголосили їм про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тепер перебіжникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура та Офіс Генерального прокурора. Заходи з викриття проводились оперативниками ДВБ у взаємодії зі слідчими ГСУ СБУ, УСБУ в Чернігівській області та співробітники УСБУ в Херсонській області.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України