На Херсонщині затримали зрадника, який «здавав» ворогу українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї

Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільнених територіях Херсонської області.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами.

На початку березня минулого року він надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру.

Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю.

У подальшому зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів рф, які проводили облави і незаконні затримання українських громадян.

Після звільнення частини регіону він вирішив «залягти на дно» і таким чином сподівався уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час комплексу процесуальних та оперативних заходів правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої:

реактивна протитанкова граната;

протипіхотні та протитанкові міни;

ручні бойові гранати;

набої різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ