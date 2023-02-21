На Херсонщині затримали зрадника, який «здавав» ворогу українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї
Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільнених територіях Херсонської області.
Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами.
На початку березня минулого року він надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру.
Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю.
У подальшому зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів рф, які проводили облави і незаконні затримання українських громадян.
Після звільнення частини регіону він вирішив «залягти на дно» і таким чином сподівався уникнути правосуддя.
Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Під час комплексу процесуальних та оперативних заходів правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої:
- реактивна протитанкова граната;
- протипіхотні та протитанкові міни;
- ручні бойові гранати;
- набої різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Tweet