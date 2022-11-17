На Херсонщині затримано оперуповноваженого окупаційної «міліції» з ОПЗЖ

Працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ затримали місцевого мешканця, який під час окупації області пішов працювати у «МВД Херсонской области». Йому вже оголошено про підозру.

В рамках кримінального провадження, розпочатого у березні 2022 року, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки, Херсонського управління ДВБ Нацполіції спільно з працівниками ГСУ СБУ та УСБУ в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині затримали «оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями» одного з відділів міліції «ГУ МВД Херсонской области». На посаді чоловік перебував у період з липня по серпень 2022 року, виконуючи злочинні накази окупантів.

До повномасштабного вторгнення росії фігурант працював державним реєстратором у Херсонській міськраді та був депутатом одного з районів міста від партії «Опозиційна платформа – за життя».

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебіжнику повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України